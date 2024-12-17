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Энергетики восстановили последствия непогоды в Ростовской области

Энергетики восстановили последствия непогоды в Ростовской области
В Ростовской области энергетики восстановили последствия стихии. Об этом рассказали в «Россети Юг».

С 16 декабря из-за урагана отдельные районы региона остались без электричества. Порывы ветра могли достигать до 30 метров в секунду. Для восстановления подачи электроэнергии были привлечены более 90 бригад в составе примерно 250 человек и около 100 единиц спецтехники.

Для осмотра и ремонта воздушных линий, которые оказались подтопленными, использовали колесные вездеходы. Социально значимые объекты обеспечивали электроэнергией с помощью резервных источников.

Напоминаем, что в связи с непогодой энергетики «Ростовэнерго» переведены на особый режим работы.
Фото: Donland
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