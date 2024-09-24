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Энергетики Ростовской области начали готовиться к ЧС из-за обледенений

Энергетики Ростовской области начали готовиться к ЧС из-за обледенений
Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга проводят работы на объектах. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

На энергообъектах в регионе проводятся испытания по плавке гололеда с помощью электрического тока. Это позволит оценить состояние оборудования перед наступлением осенне-зимнего сезона 2024-2025 годов.

- Всего энергетики выполнят 26 таких пробных мероприятий. Все работы планируется завершить в начале октября 2024 года, - рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

В донском регионе из-за высокой влажности, сильных ветров и резких перепадов температур линии электропередачи часто подвергаются образованию гололеда. Под тяжестью льда могут обрываться провода и тросы, а также повреждаться опоры ЛЭП, что приводит к технологическим нарушениям.

Чтобы минимизировать последствия непогоды для энергосистемы, были разработаны системы плавок. Эти системы эффективно справляются с гололедом, обеспечивая бесперебойное электроснабжение.
Фото: Donland
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