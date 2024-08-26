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Два района в Ростовской области остались без света из-за упаковочной пленки

Два района в Ростовской области остались без света из-за упаковочной пленки
Два района в Ростовской области остались без света из-за упаковочной пленки. Инцидент произошел в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах 20 августа. Лампочки в домах погасли не из-за проведения ремонтных работ или перегрузки энергосетей. Причиной поломки стала упаковочная строительная пленка. На провода она попала с потоком ветра. Пленка крепко обмотала провода и висела там несколько часов.

Электричество перестало подаваться из-за защитной автоматики. Она сработала из-за внешнего воздействия на электросети. Об этом сообщили «Россети Юг» в своих соцсетях.

Энергетики оперативно восстановили подачу света, но жители сел все равно просидели в темноте пару часов.

Подобные случаи происходят довольно часто, особенно вблизи строительных площадок. Строители зачастую оставляют мусор на месте работ и не утилизируют его. Энергетики призывают внимательнее относиться к утилизации отходов, чтобы избежать таких ситуаций.
Фото: Россети Юг.
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