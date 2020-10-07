Эксперт рассказал, чем опасен ядовитый смог для жителей Ростовской области
В Каменском районе Ростовской области опустился ядовитый смог. Сотрудники регионального Роспотребнадзора зарегистрировали превышение уровня двуокиси серы в этой жилой зоне. Профессор кафедры экологии и природопользования Южного федерального университета объяснил Rostov.ru, чем могла быть вызвана новая стихия, и как она повлияет на флору и фауну Дона.
В городской администрации сообщили, что смог вызвали продолжительные пожары на территории Ростовской области. Однако, по словам профессора Камиля Казеева, столь большое содержание серы в воздухе не могло стать следствием горения сухой растительности.
- Скорее всего, это одна из причин. От ландшафтных пожаров выделяется больше других побочных продуктов, которые сложно отследить, - объяснил специалист. - Диоксид серы - это самый опасный загрязнитель воздуха, к тому же он считается маркером засорения атмосферы. В большинстве случаев этот химический продукт возникает из-за деятельности промышленных предприятий.
Кроме того, по наблюдению ростовского профессора, смог появляется в безветренную погоду при нисходящем потоке воздуха. В настоящее время по Ростовской области гуляют ураганы. Скорость ветра составляет до 18 м/с. С такими воздушными порывами новая стихия над Каменским районом с трудом могла бы возникнуть.
- В любом случае, с таким ветром ядовитое облако над районом должно испариться за несколько часов, - заметил эксперт.
Камиль Казеев отметил, что смог - достаточно плохое и неприятное явление, которое наносит вред практически всем экосистемам. В основном к этой стихии чувствительны хвойные растения: ель, лиственница, можжевельник, сосна.
Человек остро чувствует только большую концентрацию серы в воздухе. Особенно страдают люди с заболеваниями дыхательной системы, например, астматики. Для Ростовской области разовые и непродолжительные выбросы серы в атмосферу не сильно страшны. Так или иначе в этот период жителям «токсичного» района нежелательно выходить на улицу и открывать окна для проветривания.