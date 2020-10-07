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На Ростовскую область опустился ядовитый смог

На Ростовскую область опустился ядовитый смог
На Ростовскую область опустилась новая стихия - один из городов накрыло ядовитым смогом. Превышение уровня двуокиси серы выявили сотрудники Роспотребнадзора в Каменском районе.

Причиной ЧП стали многочисленные пожары в районе. Поэтому Каменск-Шахтинский и Каменский район в целом накрыло смогом.

Дончан просят быть предельно внимательными в это время. Не стоит без надобности покидать свои дома. Лучше закрыть окна и двери, не выпуская газ в свои квартиры. Нужно чаще промывать нос и рот во избежание попадания газа в слизистые.

Необходимо всячески повышать влажность в квартире: пользоваться бытовыми увлажнителями и очистителями воздуха, чаще делать влажную уборку, перед вентиляторами ставить воду, лёд.

Двуокись серы особо опасен аллергикам и людям, страдающим хроническими заболеваниями.

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