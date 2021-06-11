Эксперт объяснил, почему Таганрогский залив окрасился в химозно-синий цвет
Берег Таганрогского залива вместе с камнями и водой окрасился в яркие сине-зеленые цвета. Об этом горожане рассказали в социальных сетях 16 июня.
Обеспокоенные таганрожцы опубликовали в соцсетях видео, на которых видно грязно-зеленый цвет Азовского моря. Жители уверены, что странные пятна и общий окрас водоема - результат химического загрязнения. Кроме того, горожане жаловались не только на ужасный вид, но и на непривычную вонь. В частности, подобное явление наблюдалось вдоль Пушкинской набережной и на территории Елисеевского пляжа.
- Вода пугающего зеленого цвета. Очень похоже на химическое загрязнение! - написали очевидцы. - Наверное, как всегда, порт помыл свои цистерны и вылил всё это в море. Вид ужасный.
Однако специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства нашли объяснение такому цвету воды. По их мнению, это ничто иное, как интенсивное цветение водорослей.
- Благодаря высокой температуре воздуха после обильных проливных дождей начали интенсивно цвести сине-зеленые водоросли, - поделился заместитель начальника Нижнедонского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов (ВБР) Азово- Черноморского территориального управления Росрыболовства Александр Артемов.
Волны колышут пленку, образовавшуюся на поверхности воды. Отсюда появляется непривычная серая пена. Сколько еще будут цвести водоросли, пока не известно. По словам специалиста, это продлится до конца лета как минимум.
- Если станет прохладнее и прекратятся дожди, цветение станет менее выраженным, - рассказал Александр Артемов. - Сейчас же оно находится на пике активности.
Несмотря на естественную природу явлений, которые испугали таганрожцев, водоем действительно может стать опасным, особенно для детей и животных. Сине-зеленые водоросли являются токсичными. Купаться в этом водоеме и даже вдыхать запах цветения не рекомендуется.
Напомним, Таганрог стал одним из шести муниципалитетов Дона, на территории которых расположены самые опасные водоемы. Накануне там выявили микробиологические загрязнения. Сейчас проводится ряд экспертиз на обнаружение патогенной микрофлоры, которая приводит к тяжелым заболеваниям. Если опасения специалистов подтвердятся, в Таганрогском заливе официально запретят купаться.