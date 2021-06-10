На берегу Таганрогского залива нашли труп дельфина

На берегу Таганрогского залива местные жители снова нашли труп дельфина. Фотография мертвой азовки была опубликована в социальных сетях 11 июня.Азовка - это вид дельфинов, обитающих в водах Черного и Азовского морей. Он отличается от других видов меньшим размером. Труп млекопитающего был найден на побережье в районе Богудонии. И это далеко не первый случай такой находки.По мнению ученых-зоологов, чаще всего морские жители выбрасываются на берег из-за полученных травм или болезней. У животного нет сил держаться на воде, поэтому оно не выдерживает и позволяет волнам вынести себя на берег. Также бывали случаи, когда дельфинов оглушали подводные системы военных кораблей.