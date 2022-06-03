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Экс-заведующий кафедрой РостГМУ пойдет под суд за получение взяток. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.По версии следствия, работник вуза брал взятки в период с октября 2018-го по март 2020 года. Деньги он получал от студентов, но не лично в руки, а через посредников. Всего известно о 16 инцидентах на общую сумму около 360 тысяч рублей, то есть около 20-30 тысяч с одного ученика. Взамен будущие врачи получали желаемые оценки за зачеты и экзамены.Однако обман вскрылся, и сотрудник медуниверситета был задержан. Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, на него завели уголовное дело по статье о получении взяток. Если его вину докажут, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.