В Ростовской области за получение взяток будут судить экс-сотрудника Росгвардии

Бывший сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ростовской области обвиняется в получении взяток. Об этом 26 октября сообщили в СУ СКР по донскому региону.По версии следствия, с 2016-го по 2019 год экс-директор филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии регулярно брал взятки у своих сотрудников. За это он закрывал глаза на непринятие мер по контролю за выполнением платных услуг и отсутствие у них проверок трудовой деятельности. Общая сумма взяток составила около миллиона рублей.В ходе расследования мужчина признал свою вину в совершении преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.- Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в прокуратуре Ростовской области.