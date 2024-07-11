Экс-замначальника Южного таможенного управления останется в СИЗО до октября
Экс-замначальника Южного таможенного управления останется в СИЗО еще на три месяца. Об этом 11 июля сообщил DonDay.ru.
Александр Скрипкин находится в СИЗО почти три года, с середины июля 2021-го. В ходе очередного заседания суда прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения до 27 октября. Сторона обвинения мотивировала это возможным побегом подсудимого или его влиянием на ход дела.
Бывший госслужащий возразил: в процессе слушания появились доказательства, опровергающие сведения, которыми изначально располагал суд. На момент совершения вменяемых преступлений экс-замначальника ЮТУ имел алиби, при том не одно. С позицией Скрипкина согласились и адвокаты двух других подсудимых, — Екатерины Радченко и Владислава Григориадиса, находящихся под подпиской о невыезде. Сторона защиты просила изменить меру пресечения Александру Скрипкину и отпустить его из-под стражи.
Тем не менее, судья удовлетворил ходатайство прокурора, оставив подсудимого в СИЗО еще на три месяца. Примечательно, что слушание дела при этом подходит к логическому завершению. Если заседания не придется переносить, приговор озвучат в течение месяца.
События, из-за которых подполковник таможенной службы Александр Скрипкин стал фигурантом уголовного дела, случились несколько лет назад. В 2019 году на сайте госзакупок опубликовали тендер на покупку здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Начальная стоимость составляла 253,4 миллиона рублей федерального бюджета. Аукцион выиграло ООО «Комбинат строительных материалов-14» («КСМ-14»). По версии следствия, именно Скрипкин ответственен за якобы завышенную цену контракта.
В июле 2021 года в отношении бывшего госслужащего возбудили уголовное дело по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий. Екатерину Радченко, возглавлявшую контрактную службу ЮТУ, обвинили в пособничестве. Еще одним фигурантом стал Владислав Григориадис — учредитель «КСМ-14». Ему вменяют мошенничество.