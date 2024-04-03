В Ростове судят бывшего замначальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина

Фото: ЮТУ.

В конце октября 2022 года уголовное дело в отношении бывшего замначальника Южного таможенного управления поступило в Октябрьский районный суд Ростова. Слушания переносились десятки раз. Первое заседание прошло 3 апреля 2024 года.События, из-за которых полковник таможенной службы Александр Скрипкин стал фигурантом уголовного дела, случились несколько лет назад. В 2019 году на сайте госзакупок опубликовали тендер на покупку здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Начальная стоимость составляла 253,4 миллиона рублей федерального бюджета. Аукцион выиграло ООО «Комбинат строительных материалов-14» («КСМ-14»). Компания оказалась единственной, кому приглянулся контракт.В июле 2021-го Дорогомиловский районный суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в хищении бюджетных денег Александра Скрипкина. По информации следствия, должностные лица ЮТУ специально завысили цену тендера на 85 миллионов рублей. В декабре 2021 года Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России о признании антиконкурентным соглашения между Южным таможенным управлением (ЮТУ) и подрядчиком — ООО «КСМ-14». Оказалось, что заказчик ограничил круг потенциальных участников закупки. Многие исполнители не подходили из-за года постройки, территориального расположения, общей площади здания. Но победитель с самого начала знал о подготовке, требованиях и дате проведения аукциона. ООО «КСМ-14» обжаловало решение ФАС России в Арбитражном суде города Москвы. Суд встал на сторону ведомства. Компания была привлечена к административной ответственности по статье «Закон о защите конкуренции». Ей назначили штраф в размере 14 миллионов рублей.Бывшего замначальника ЮТУ подозревали по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Позже это дело переквалифицировали по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки в особо крупном размере».Вместе со Скрипкиным задержали учредителя коммерческой организации, выполнявшей контракт. Имеется в виду бенефициар «КСМ-14» Владислав Григориадис. Мужчину обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».Еще один фигурант уголовного дела - Екатерина Радченко. Женщина обвиняется по статье «Пособничество в превышении должностных полномочий». Возможно, Радченко помогла оформить документы или узнала о сговоре и сохранила его в секрете.Слушание дела не могло начаться еще с октября 2022 года. Заседания переносили каждые две недели по причинам того, что свидетели не пришли, подсудимого не доставили, адвокат и подсудимый болели. В январе и марте 2024-го успел переболеть и сам судья. Первое слушание прошло 3 апреля в 10:30. Следующее запланировано на 17 апреля. Весь этот период Александр Скрипкин находится в СИЗО.