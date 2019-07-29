Экс-замглавы Донецка Ростовской области получил 2,5 года колонии за мошенничество



В Ростовской области суд приговорил бывшего замглавы администрации Донецка по вопросам ЖКХ, транспорта и связи. Сергей Беляев обвиняется в мошенничестве и воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности.



Установлено, что в 2016 году Беляев потребовал у учредителя безвозмездно передать ему половину доли в уставном капитале «Чистого города». Чиновник угрожал учредителю тем, что прекратит работу его предприятия и вместо него найдёт другую организацию. Предприниматель согласился и передал ему 50% капитала размером 684 500 рублей. Благодаря этому родной брат жены Беляева смог стать учредителем «Чистого города».



Шурин входил в состав учредителей вплоть до 19 июня 2018 года. Всё это время Беляев имел отличную возможность влиять на работу «Чистого города», включая кадровые изменения и финансовые операции.



Как выяснилось, ещё в 2015 году он взял у этого же учредителя топливную карту для заправки своей машины. Тогда он использовал те же угрозы. В итоге с 2016-го по 2017 год он заправил своё авто на общую сумму более 226 тысяч рублей.



Суд признал Сергея Беляева, а также родственника его жены виновными в мошенничестве. Бывшему замглавы также вменяется статья о воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности. Приговор был оглашён 26 июля. Беляев получил два года и шесть месяцев колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах. Срок он будет отбывать в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.