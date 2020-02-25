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Из колонии досрочно освободили экс-заместителя главы администрации Донецка

Из колонии досрочно освободили экс-заместителя главы администрации Донецка
Бывшего заместителя сити-менеджера Донецка Сергея Беляева освободили из колонии. Экс-чиновник досрочно вышел на свободу, отсидев только треть назначенного судом срока.

В Донецке Ростовской области Беляев занимался вопросами ЖКХ, транспорта и связи. В 2016 году он потребовал у учредителя безвозмездно передать ему половину доли в уставном капитале компании «Чистый город». Замглавы администрации угрожал, что прекратит сотрудничать с организацией. Предприниматель, испугавшись, передал ему долю в размере 684 500 рублей. Сразу после этого брат жены Беляева стал учредителем «Чистого города».

Позже выяснилось, что Сергей Беляев годом ранее взял у этого же предпринимателя топливную карту и за два года заправил своё авто на сумму более 226 тысяч рублей.

Суд признал чиновника виновным в мошенничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Ему назначили два с половиной года колонии общего режима. Однако уже в феврале, спустя семь месяцев, его выпустили по условно-досрочному освобождению.

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