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Бывшему сити-менеджеру Волгодонска Виктору Мельникову удалось избежать очередного суда

Бывшему сити-менеджеру Волгодонска Виктору Мельникову удалось избежать очередного суда

Волгодонской районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова. Об этом стало известно 23 декабря.

Бывший сити-менеджер атомного города подозревался в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2015 году Мельников заключил муниципальные контракты с подрядчиком на долевое строительство многоэтажки для детей-сирот в станице Романовской в переулке Союзном, 101. Дом построили с многочисленными нарушениями в части прокладки трубопроводов системы канализации и монтажа электрокабельной системы. Несмотря на это, квартиры сдали в эксплуатацию.

Примечательно, что уголовное дело возбудили в начале 2021 года, но в суд оно поступило 16 декабря. Уже 23 декабря уголовное дело было рассмотрено и прекращено судом по причине истечения срока давности.

Напомним, что 13 декабря Волгодонской районный суд признал Виктора Мельникова виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Ему назначили два года лишения свободы условно. Еще до объявления приговора Виктор Мельников подал в отставку по состоянию здоровья, а 20 декабря стал его последним рабочим днем.
Фото: Яндекс.Новости
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