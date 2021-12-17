Экс-главе администрации Волгодонского района грозит срок за превышение полномочий

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Бывший руководитель администрации Волгодонского района Виктор Мельников предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в 2015 году Мельников заключил с подрядчиком несколько контрактов на участие в долевом строительстве жилой многоэтажки. Квартиры в ней должны были получить сироты и дети, находящиеся под опекунством. Дом достроили и начали готовить к сдаче, несмотря на многочисленные нарушения и недоработки. При возведении здания были допущены грубые ошибки в прокладке трубопровода и электрокабельной системы. Однако, обвиняемый спокойно подписал документацию о приеме и передаче квартир в обход проведения ряда экспертиз. Жилье сдали в эксплуатацию, и вся чиновничья халатность проявилась чуть ли не сразу. Подвал неоднократно затапливало сточными водами, на стенах образовался грибок. Кроме того, проложенная неверно электропроводка могла в любой момент замкнуть и стать причиной пожара.На Виктора Мельникова завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.Ранее к шести годам колонии строгого режима приговорили бывшего замглаву администрации Волгодонска Сергея Вислоушкина. Срок он получил за вымогательство у сотрудника водоканала взятки на сумму более 4,5 миллиона рублей. Не исключено, что оба дела тесно связаны друг с другом.