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На Дону за получение взятки в 1,5 млн рублей осудили экс-директора госучреждения «Лес»

На Дону за получение взятки в 1,5 млн рублей осудили экс-директора госучреждения «Лес»

В Ростовской области осудили бывшего руководителя Ремонтненского государственного автономного учреждения «Лес». Экс-чиновник признан виновным в получении взятки в сумме 1,5 миллиона рублей и растрате.

В феврале 2019 года главный лесовод Ремонтненского района Василий Ковалев попался на присвоении 30 тысяч рублей. Он взял деньги из кассы и не вернул сумму обратно, сообщает DonDay.ru. В апреле 2019 года директор «Леса» был задержан за получение взятки в размере 1 500 000 рублей. После ареста Ковалева заключили под стражу.

Районный суд Ремонтненского района в середине июля приговорил бывшего директора Ремонтненское ГАУ РО «Лес» к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в размере взятки.
Василий Ковалев попытался обжаловать приговор. Однако 18 августа Ростовский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Добавим, что Ремонтненское госучреждение Ростовской области «Лес» занимается охраной лесов от пожаров, защитой лесных насаждений, а также работами по уходу и восстановлению леса.

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