На Дону бывшему полицейскому дали семь лет «строгача» за получение крупной взятки

Волгодонской районный суд Ростовской области приговорил бывшего полицейского Эдуарда Булкова к семи годам колонии строгого режима, рассказали в областной прокуратуре. Его обвиняли в получении взятки в крупном размере.Булков работал оперуполномоченным в отделе полиции по противодействию коррупции. Он покровительствовал продавцу контрафактного алкоголя за вознаграждение: не только не мешал его деятельности, но и предупреждал о рейдах и проверках. Каждый месяц Эдуарду через посредника передавали взятки. За весь период он получил 300 тысяч рублей.Булкову дали семь лет колонии строгого режима. Кроме того, экс-полицейскому назначили штраф в размере 6 миллионов рублей.