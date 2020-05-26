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На Дону бывшему полицейскому дали семь лет «строгача» за получение крупной взятки

На Дону бывшему полицейскому дали семь лет «строгача» за получение крупной взятки
Волгодонской районный суд Ростовской области приговорил бывшего полицейского Эдуарда Булкова к семи годам колонии строгого режима, рассказали в областной прокуратуре. Его обвиняли в получении взятки в крупном размере.

Булков работал оперуполномоченным в отделе полиции по противодействию коррупции. Он покровительствовал продавцу контрафактного алкоголя за вознаграждение: не только не мешал его деятельности, но и предупреждал о рейдах и проверках. Каждый месяц Эдуарду через посредника передавали взятки. За весь период он получил 300 тысяч рублей.

Булкову дали семь лет колонии строгого режима. Кроме того, экс-полицейскому назначили штраф в размере 6 миллионов рублей.

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