Бывшего начальника отдела СКР Таганрога оставили в СИЗО до февраля 2025 года

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Москве суд продлил арест бывшему главе следственного отдела СКР по городу Таганрогу Руслану Багмуту. Он будет находиться в СИЗО до 24 февраля 2025 года. Об этом пишет DonDay.По версии следствия, с 15 по 21 марта 2023 года Руслан Багмут получил от бизнесмена деньги взамен на покровительство. Сумма неприкосновенности якобы составила два миллиона рублей. Предполагается, что Руслан Багмут должен был взять эти деньги у предпринимателя и передать другому лицу.Спустя полтора года руководителя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ему вменяют статью «Мошенничество в особо крупном размере».Руслану Багмуту грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.