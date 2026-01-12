Бывшему главе Минфина Ростовской области Лилии Федотовой продлили меру пресечения
Бывшему министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой продлили срок содержания под стражей. Суд принял решение 29 декабря 2025 года, сообщает портал Donday. Лилия Федотова будет находиться в изоляторе как минимум до 3 февраля.
Лилию Федотову задержали 3 февраля 2025 года по подозрению в превышении полномочий. По данным следствия, в 2020 году она без веской причины взяла кредит в банке на 12 миллиардов рублей для нужд региона. Деньги были взяты под процент, который не соответствовал политике области, что привело к ущербу бюджету в 1,9 миллиарда рублей. Эти деньги пошли на выплату процентов по кредиту.
Лилии Федотовой грозит от пяти лет лишения свободы.