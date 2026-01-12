Бывшему главе Минфина Ростовской области Лилии Федотовой продлили меру пресечения

Фото: Дондей.

Бывшему министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой продлили срок содержания под стражей. Суд принял решение 29 декабря 2025 года, сообщает портал Donday. Лилия Федотова будет находиться в изоляторе как минимум до 3 февраля.Лилию Федотову задержали 3 февраля 2025 года по подозрению в превышении полномочий. По данным следствия, в 2020 году она без веской причины взяла кредит в банке на 12 миллиардов рублей для нужд региона. Деньги были взяты под процент, который не соответствовал политике области, что привело к ущербу бюджету в 1,9 миллиарда рублей. Эти деньги пошли на выплату процентов по кредиту.Лилии Федотовой грозит от пяти лет лишения свободы.