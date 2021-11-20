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Экс-министр ЖКХ Ростовской области останется в СИЗО до конца декабря. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд 22 ноября.Ранее Андрей Майер должен был пробыть под стражей до 24 ноября, но теперь арест ему продлили еще на месяц.По версии следствия, из-за незаконных действий Майера произошел перерасход 46 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на благоустройство парка «Вересаево». Оказалось, что деньги из федерального бюджета были выделены при условии внебюджетного софинансирования от застройщика «ЮгСтройИнвест». Но он от участия отказался. Тогда Майер решил не возвращать деньги, за что и был задержан правоохранителями.