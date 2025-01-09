Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии в Ростовской области уничтожат птицу

Из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии в Ростовской области уничтожат птицу
Из-за птичьего гриппа в Цимлянском районе на местном предприятии уничтожат птицу. Об этом говорится в постановлении Правительства Ростовской области.

Правительство региона потребовало изъять птицу и продукцию птицеводства на предприятии в поселке Дубровный. Ранее DonDay сообщал, что в Цимлянском районе выявлен высокопатогенный птичий грипп. Изъятие птицы на предприятии потребовалось в целях обеспечение санитарной безопасности в данной местности.

Напомним, что ранее донской ГУ МЧС сообщал, что соседние муниципалитеты также находятся в зоне риска. В их числе – Волгодонской, Константиновский, Морозовский и Тацинский районы.


Птичий грипп опасен для человека тем, что без лечения может вызвать серьёзные осложнения. Тяжёлую пневмонию, которая плохо поддаётся лечению. Также острую дыхательную недостаточность, при которой все системы и органы страдают от нехватки кислорода. Кроме этого, повреждение почек и печени.
Фото: Фото: Управление ветеринарии Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.