Из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии в Ростовской области уничтожат птицу

Фото: Фото: Управление ветеринарии Ростовской области

Из-за птичьего гриппа в Цимлянском районе на местном предприятии уничтожат птицу. Об этом говорится в постановлении Правительства Ростовской области.Правительство региона потребовало изъять птицу и продукцию птицеводства на предприятии в поселке Дубровный. Ранее DonDay сообщал, что в Цимлянском районе выявлен высокопатогенный птичий грипп. Изъятие птицы на предприятии потребовалось в целях обеспечение санитарной безопасности в данной местности.Напомним, что ранее донской ГУ МЧС сообщал, что соседние муниципалитеты также находятся в зоне риска. В их числе – Волгодонской, Константиновский, Морозовский и Тацинский районы.Птичий грипп опасен для человека тем, что без лечения может вызвать серьёзные осложнения. Тяжёлую пневмонию, которая плохо поддаётся лечению. Также острую дыхательную недостаточность, при которой все системы и органы страдают от нехватки кислорода. Кроме этого, повреждение почек и печени.