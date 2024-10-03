Вирус птичьего гриппа обнаружили в селе в Ростовской области

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Вирус птичьего гриппа обнаружили в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом сообщили в администрации Бакланниковского сельского поселения 3 октября.Вирус нашли в хуторе Ягодинка. На ферме местного жителя обнаружили зараженных уток. Ветеринары провели ряд мероприятий по ликвидации очага вируса.Так как птичий грипп не лечится, в районе действует ряд ограничений. Фермерам необходимо содержать птицу, исключая ее контакты с посторонними птицами. Особые требования касаются и кормов. Их необходимо хранить в специальных закрытых помещениях.Также завозить новую птицу необходимо из районов, где нет вируса. После птицу в течение 10 дней необходимо держать отдельного от других и внимательно следить за ее состоянием.Стоит отметить, что заразиться птичьим гриппом может и человек. Достаточно просто съесть мясо зараженной птицы. Симптомы проявляются в течение двух-пяти дней. У человека резко поднимается температура тела до 38 градусов, его начинает сильно знобить. Также у заболевшего болят голова и горло, появляются влажный кашель, одышка. Чтобы избежать заболевания, необходимо пить чистую воду, термически обрабатывать мясо птицы и яйца.