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Из-за ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Из-за ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

С 18 по 20 марта в области прогнозируется интенсивное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также образование гололедицы и изморози.

Водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном автотранспорте. Жителям региона также следует избегать нахождения вблизи линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин.
Фото: Ростов ру
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