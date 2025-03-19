Из-за ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.С 18 по 20 марта в области прогнозируется интенсивное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также образование гололедицы и изморози.Водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном автотранспорте. Жителям региона также следует избегать нахождения вблизи линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин.