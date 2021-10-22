Из-за ухудшения эпидситуации водителей ростовских автобусов пересадили на скорые

В Ростове-на-Дону число водителей машин скорой помощи пополнят шоферы пассажирских автобусов. Об этом 25 октября сообщили в городской администрации.Такое решение было принято из-за ухудшения эпидситуации по COVID-19. Ежедневно в донской столице вирус подхватывают сотни жителей. Поэтому число вызовов медиков на дом последнее время увеличивается в разы. Вместе с тем требуется все больше водителей машин скорой помощи.Транспортные предприятия Ростова выделили более 10 водителей, которые продолжат работать не по маршрутам, а по вызовам.