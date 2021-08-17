Из-за строительства дома на Профсоюзной в Ростове ограничат движение транспорта

В донской столице на неопределённый срок ограничат движение по улице Профсоюзной. Ограничения связаны со строительством дома.Движение будет ограничено с 30 августа. Проехать транспорту будет невозможно в створе дома № 22 во время выезда и въезда спецтехники.Кроме того, до 14 сентября ограничено движение транспорта по улице 14-я Линия. Ограничение будет действовать на участке от проспекта Шолохова до улицы Текучева. Это связано с работами в системе коммуникаций.А по проспекту Сиверса планируется прокладка газопровода. Поэтому движение ограничат у дома № 28а и по 1-му переулку в створе дома № 1 до 12 сентября.Водителям рекомендуется сразу выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробках.