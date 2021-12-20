Из-за снегопада самолет Уфа - Ростов экстренно приземлился в Волгограде

Фото: ИА Regnum.

Авиасудно RRJ-95В сообщением Уфа - Ростов (рейс № A4-222) выполнял экстренную посадку в Волгограде. Инцидент случился утром 22 декабря.Самолет вылетел из аэропорта Уфы в 6:15 по местному времени. Из-за разницы в часовых поясах (2 часа) он должен был прибыть в Платов в 6:30. Однако из-за снегопада в Ростове не смогли принять воздушное судно. Тогда пилот отправился на запасной аэродром в Волгоград.Через полтора часа самолет смог вылететь из Волгограда. В 9:05 он приземлился в донской воздушной гавани.Аэропорт Ростова-на-Дону работает в штатном режиме.