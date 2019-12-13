Самолёт Дубай-Волгоград сделал внеплановую посадку в Ростове



В ростовском аэропорту Платов вынужденно приземлился самолёт. Внеплановую посадку сделал рейс Дубай-Волгоград.



Лайнер вылетел 15 декабря в 21:30 и должен был прибыть в Волгоград в 4 часа по местному времени. Так как в городе назначения стояла плохая погода, пилоты не смогли посадить самолёт. Им пришлось развернуться и сесть в ростовском Платове. По данным пресс-службы донского хаба, ориентировочное время вылета лайнера — 16:30. Сейчас пассажиры находятся в зале ожидания.