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Ростовский Платов не принял самолет, запросивший экстренную посадку

Ростовский Платов не принял самолет, запросивший экстренную посадку
В Ростове аэропорт Платов не принял самолет, запросивший экстренную посадку. Инцидент произошел днем 5 февраля.

Воздушное судно «Уральских авиалиний» выполняло рейс Екатеринбург - Симферополь. В какой-то момент одной из пассажирок стало плохо. У женщины подскочило давление, и она потеряла сознание.

Пилот решил экстренно посадить лайнер, но ближайший аэропорт - Платов - отказался принимать самолет. Командиру воздушного судна пришлось лететь в Краснодар. По прилете пострадавшей оказали первую медпомощь. Госпитализация женщине не потребовалась. Пассажирке разрешили продолжить полет. В 14:45 самолет вылетел из столицы Кубани.

Причина, по которой ростовский аэропорт отказался принять судно, неизвестна. Воздушным движением управляет аэронавигация.

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