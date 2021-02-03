Ростовский Платов не принял самолет, запросивший экстренную посадку

В Ростове аэропорт Платов не принял самолет, запросивший экстренную посадку. Инцидент произошел днем 5 февраля.Воздушное судно «Уральских авиалиний» выполняло рейс Екатеринбург - Симферополь. В какой-то момент одной из пассажирок стало плохо. У женщины подскочило давление, и она потеряла сознание.Пилот решил экстренно посадить лайнер, но ближайший аэропорт - Платов - отказался принимать самолет. Командиру воздушного судна пришлось лететь в Краснодар. По прилете пострадавшей оказали первую медпомощь. Госпитализация женщине не потребовалась. Пассажирке разрешили продолжить полет. В 14:45 самолет вылетел из столицы Кубани.Причина, по которой ростовский аэропорт отказался принять судно, неизвестна. Воздушным движением управляет аэронавигация.