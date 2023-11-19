Из-за сильного ветра в реке Дон понизится уровень воды

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 19 ноября ожидается непогода. Уровень воды в реке Дон понизится до неблагоприятных отметок из-за сильного ветра. Речь идет об участке от Аксая до Азова.В связи с этим у граждан могут возникнуть перебои с водоснабжением. Кроме того, сгон воды чреват остановкой или затруднением судоходства. Уровень реки должен восстановиться 20 ноября.Напомним, что в Ростовской области до 22 ноября прогнозируют мокрый снег и ураганный ветер. Скорость потоков воздуха увеличится до 22 метров в секунду.