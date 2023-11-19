Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за сильного ветра в реке Дон понизится уровень воды

Из-за сильного ветра в реке Дон понизится уровень воды
В Ростовской области 19 ноября ожидается непогода. Уровень воды в реке Дон понизится до неблагоприятных отметок из-за сильного ветра. Речь идет об участке от Аксая до Азова.

В связи с этим у граждан могут возникнуть перебои с водоснабжением. Кроме того, сгон воды чреват остановкой или затруднением судоходства. Уровень реки должен восстановиться 20 ноября.

Напомним, что в Ростовской области до 22 ноября прогнозируют мокрый снег и ураганный ветер. Скорость потоков воздуха увеличится до 22 метров в секунду.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.