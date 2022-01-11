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Из-за ураганного ветра ожидается сильный нагон воды в Дону

Из-за ураганного ветра ожидается сильный нагон воды в Дону

В Ростовской области из-за сильного ветра ожидается нагон воды в устье реки Дон. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Росгидрометцентр.

По данным синоптиков, во второй половине ночи 14 января сильный юго-западный ветер может повлечь за собой нагон воды в устье реки Дон. Уровень воды у Азова, Ростова-на-Дону и Аксая повысится в течение дня. Из-за нагонных явлений возможны подтопления низменных прибрежных территорий.

Спасатели рекомендуют жителям донского региона быть внимательными и осторожными. Автомобилистам не стоит оставлять транспорт под деревьями и незакрепленными конструкциями, особенно вблизи воды.
Фото: namori.com.ua.
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