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Из-за резкого потепления в Ростовской области массово проснулись змеи

Из-за резкого потепления в Ростовской области массово проснулись змеи
Из-за резкого потепления в Ростовской области массово проснулись змеи. Кадрами ползающих рептилий поделились очевидцы в социальных сетях 15 апреля.

Житель Азова обнаружил пресмыкающихся вблизи Машинного пляжа, недалеко от поворота к Широкому лиману.

На опубликованных видеозаписях можно наблюдать, как в плотной растительности перемещается большое количество змей разных размеров и расцветок.

Ранее первые признаки пробуждения змей были замечены жителями Морозовска. Специалисты утверждают, что первыми после зимней спячки проявляют активность неядовитые ужи и медянки.
Фото: соцсети
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