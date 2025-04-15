Из-за резкого потепления в Ростовской области массово проснулись змеи
Из-за резкого потепления в Ростовской области массово проснулись змеи. Кадрами ползающих рептилий поделились очевидцы в социальных сетях 15 апреля.
Житель Азова обнаружил пресмыкающихся вблизи Машинного пляжа, недалеко от поворота к Широкому лиману.
На опубликованных видеозаписях можно наблюдать, как в плотной растительности перемещается большое количество змей разных размеров и расцветок.
Ранее первые признаки пробуждения змей были замечены жителями Морозовска. Специалисты утверждают, что первыми после зимней спячки проявляют активность неядовитые ужи и медянки.