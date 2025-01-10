В Ростовской области клещи проснулись из-за аномально теплой погоды в январе

Фото: Роспотребнадзор РО

Из-за резкого потепления в Ростовской области проснулись клещи. Об этом сообщает филиал ФГБУ «Россельхозцентр».Специалисты нашли очаги питания вредителя – зимнего зернового клеща. Их обнаружили на территории Сальского и Песчанокопского районов. Питанию клеща в декабре и начале января способствовала теплая и влажная погода. Температура воздуха поднялась до +15 градусов.В настоящее время руководители хозяйств должны проследить за появлением и развитием клеща. Большое внимание следует уделить полям, на которых развивался клещ ранее, в том числе, если это было зафиксировано более пяти лет назад.