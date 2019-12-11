Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из-за ремонта путей изменится расписание электричек Ростов — Таганрог

Из-за ремонта путей изменится расписание электричек Ростов — Таганрог
Электрички сообщением Ростов — Таганрог временно будут ходить по новому расписанию. Изменения будут действовать с 16 по 21 декабря. Об этом сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании». Время отправления и прибытия поездов поменяют из-за ремонта путей.

По новому расписанию пойдут порядка 30 электричек:


Обращаем внимание, что поезда Ростов — Таганрог отправлением в 12:18 и Таганрог — Ростов отправлением в 17:19 отменят на период с 16 по 21 декабря.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.