Из-за ремонта путей изменится расписание электричек Ростов — Таганрог



Электрички сообщением Ростов — Таганрог временно будут ходить по новому расписанию. Изменения будут действовать с 16 по 21 декабря. Об этом сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании». Время отправления и прибытия поездов поменяют из-за ремонта путей.



По новому расписанию пойдут порядка 30 электричек:





Обращаем внимание, что поезда Ростов — Таганрог отправлением в 12:18 и Таганрог — Ростов отправлением в 17:19 отменят на период с 16 по 21 декабря.