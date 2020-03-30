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На несколько дней отменили электрички из Ростова в Таганрог и Лихую

На несколько дней отменили электрички из Ростова в Таганрог и Лихую
В Ростовской области отменили несколько электричек. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании. Десятки поездов не будут выходить на маршрут в течение нескольких дней.

С 1 по 4 апреля пассажиры не смогут уехать на составах сообщением Ростов — Лихая отправлением в 17:35 и Лихая — Глубокая отправлением в 21:37.

В период с 1 по 5 апреля отменят электрички Ростов — Лихая отправлением в 7:38, Лихая — Ростов отправлением в 14:20, Ростов — Успенская отправлением 7:07, а также несколько поездов Ростов — Таганрог отправлением в 7:57, 12:18, 13:30, 16:36, 17:30 и 19:49.

Из Таганрога в Ростов-на-Дону не будут ходить составы отправлением в 7:12, 8:12, 10:03, 12:10, 17:19, 18:47 и 21:04. Также приостановит движение электричка Успенская — Таганрог, отходящая в 10:31.

С 2 по 5 апреля нельзя будет уехать на поездах Лихая — Ростов, который отправлялся в 3:35, и Глубокая — Лихая, отходящем в 6:04.

На один день, 3 апреля, приостановят движение электропоезда Сальск — Куберле на 11:28 и Куберле — Сальск на 13:52.

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