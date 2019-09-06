На неделю изменят расписание электричек Ростов — Таганрог



Электрички направления Ростов — Таганрог в течение недели будут ходить по новому расписанию. Время отправления и прибытия поездов изменится из-за капитального ремонта железной дороги. Расписание будет действовать с 12 по 18 сентября.



Из Ростова в Таганрог будут отправляться 13 поездов: в 3:46, 5:01, 06:35, 7:52, 8:55, 10:35, 11:48, 13:18, 14:27, 17:04, 17:30, 18:55 и 20:25.

В обратном направлении электрички будут отходить в 4:37, 4:56, 6:16, 7:40, 8:07, 9:05, 10:21, 12:07, 14:23, 16:16, 17:31, 18:44, 20:13.



С 12 по 18 сентября будут отменены несколько составов, следующих из Ростова в Таганрог. Не будут ходить электрички отправлением в 13:30, 15:56 и 19:45. Из Таганрога не будут ходить поезда отправлением в 10:04, 17:10 и 20:46.



Кроме этого, изменится маршрут кольцевой утренней электрички. Вместо схемы Ростов — Первомайская — Западный — Ростов она будет идти по пути Ростов — Ростов-Западный. Состав отправится со станции в 6:48. От станции «Ростов-Западный» он отойдёт в 7:29.