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Из-за ремонта несколько районов Ростова останутся без горячей воды

Из-за ремонта несколько районов Ростова останутся без горячей воды
В Ростове-на-Дону ожидается массовое отключение горячей воды. С 12 мая в городе начнут вести профилактические работы на тепловых сетях и котельных. Об этом предупредили в администрации города.

Ремонт котельных планируется на Пацаева, 5/6, Немировича-Данченко, 76 А, Таганрогской, 139/9, Рахманинова, 24, Дачной, 2 Б. Также работы проведут в домах № 18 А на 27-й Линии, № 63/2 на 40-летия Победы и № 15 на Суздальской. Отремонтируют котельные на Спартаковской, 25, Жлобинском, 19 Г, Большой Садовой, 11 и Тихом, 4.

В администрации отметили, что проведение таких мероприятий невозможно без отключения горячей воды. На сколько дней запланировано отключение, не сообщается. Указано лишь, что не более чем на 14 дней.

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