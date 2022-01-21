Из-за распространения «омикрона» в Ростовской области могут ввести жесткие ограничения

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В Ростовской области из-за распространения «омикрона» коронавируса могут ввести жесткие ограничения. Об этом сообщил глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев 24 января во время заседания оперативного штаба по COVID-19.Главный санврач региона отметил, что нельзя недооценивать «омикрон» из-за более легкого течения болезни.- Несоблюдение противоэпидемических мероприятий и недостаточные темпы в ряде территорий вакцинации и ревакцинации приведут к кратному росту заболеваемости, значительному перенапряжению систем здравоохранения и возможным серьезным ограничениям, - подытожил Евгений Ковалев.Руководитель областного Роспотребнадзора добавил, что в первую очередь максимально усиливать профилактические мероприятия необходимо Ростову, Батайску, Волгодонску, Зверево, Азовскому, Аксайскому, Мясниковскому, Кагальницкому и Шолоховскому районам.