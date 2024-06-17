Из-за полнолуния жители Ростовской области пропустят июньские Боотиды
С 26 июня по 2 июля над Ростовской областью пронесется метеорный поток Боотиды. Больше всего ярких вспышек на небе ожидается 27 июня. Однако из-за полнолуния наблюдать звездопад не удастся. Об этом сообщил DonDay.ru.
— Поскольку в этом году данная дата вблизи фазы последней четверти, то условия для наблюдения потока ожидаются весьма неблагоприятные. Яркая Луна будет мешать наблюдению метеоров, — поделился заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.
Метеорный поток Боотиды образовался благодаря комете Понса — Виннеке. Когда-то она неоднократно пересекала орбиту Земли, оставляя пылевой шлейф. Со временем орбита космического тела сместилась после сближения с Землей и Юпитером (1918–1927 годы). И теперь наша планета проходит через шлейф, оставленный целый век назад. При этом частички кометы сгорают, попадая в атмосферу, — это и есть метеоры. А вот с новым шлейфом Земля не пересекается.
— Характерная особенность потока Боотиды — нестабильная активность. В разные годы число метеоров в час варьируется в очень широких пределах — от 1 до 100, — уточнил ростовский ученый. — Особенно сильная активность отмечалась в 1916, 1921, 1927, 1998 и 2004 годах.