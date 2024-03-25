С 27 марта изменится расписание электрички Ростов – Таганрог

Фото: Ростов.ру

С 27 по 29 марта изменится расписание электрички, курсирующей из Ростова-на-Дону в Таганрог. Информация об этом размещена на сайте «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».Состав № 6504 отправится из донской столицы, как обычно, — в 11:31. Пригородный поезд последует согласно привычному графику до станции Синявская. На нее пассажиры прибудут с задержкой в три минуты — к 12:16. Там электричка простоит до 12:33. Из-за продолжительной остановки состав окажется в Таганроге на 19 минут позже – в 13:25 вместо 13:06.Неудобства связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях.