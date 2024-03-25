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С 27 марта изменится расписание электрички Ростов – Таганрог

С 27 марта изменится расписание электрички Ростов – Таганрог
С 27 по 29 марта изменится расписание электрички, курсирующей из Ростова-на-Дону в Таганрог. Информация об этом размещена на сайте «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

Состав № 6504 отправится из донской столицы, как обычно, — в 11:31. Пригородный поезд последует согласно привычному графику до станции Синявская. На нее пассажиры прибудут с задержкой в три минуты — к 12:16. Там электричка простоит до 12:33. Из-за продолжительной остановки состав окажется в Таганроге на 19 минут позже – в 13:25 вместо 13:06.

Неудобства связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях.
Фото: Ростов.ру
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