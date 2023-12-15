Из-за неработающего светофора образовалась пробка на Садовой/Ворошиловском

Фото: Скрин с карт.

В Ростове-на-Дону центр встал в пробку из-за неработающего светофора. Указатель движения перестал работать 15 декабря примерно в 10:30.Светофор сломался на перекрестке Большой Садовой и проспекта Ворошиловского. Из-за поломки на этом участке образовалась пробка. Движение оказалось парализовано на Ворошиловском от моста вплоть до улицы Красноармейской, а по Садовой - от Театральной площади до Буденновского.Водителей просят искать пути объезда.