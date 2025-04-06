Объем воды в Дону и его притоках ниже обычного уровня

Фото: Donday

По данным Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ), количество воды в реке Дон и впадающих в нее водотоках ниже привычных отметок.Донское бассейновое водное управление сообщает, что к концу марта 2025 года гидрологическая ситуация в притоках нижней части Дона стабильна, без резких изменений уровня воды. Несмотря на это, общая водность Дона не соответствует типичным показателям.В период с 17 по 31 марта 2025 года Цимлянское водохранилище зафиксировало подъем уровня воды на 16 см. На 31 марта уровень достиг 33,78 метра, что на 58 см меньше прошлогоднего значения.По предварительным прогнозам экспертов, максимальный приток в Цимлянское водохранилище, достигающий 604 кубометров в секунду, ожидается 24 апреля 2025 года.Все эти сведения свидетельствуют о том, что 2025 год характеризуется как год с низким уровнем воды. Специалисты не предвидят затопления пойменных территорий в Нижнем Дону, используемых рыбой для нереста.