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Обмеление азовских лиманов приведет к ухудшению условий для размножения рыб.

Обмеление азовских лиманов приведет к ухудшению условий для размножения рыб.
По мнению экспертов из Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ), обмеление азовских лиманов приведет к ухудшению условий для размножения рыб.

Ученые не прогнозируют затопления пойменных участков, традиционно служащих местом нереста для многих видов рыб.
Следует подчеркнуть, что в Ростовской области также наблюдается снижение уровня воды в бассейне реки Дон и его притоках. В частности, в Цимлянском водохранилище уровень опустился до 33,78 метра, что на 58 сантиметров меньше, чем в предыдущем году.

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО, осуществляя мониторинг, зафиксировали падение уровня воды в водоемах Краснодарского края, включая лиманные системы Куликово-Курчанскую, Куликово-Ордынскую, Жестерскую и Ахтарско-Гривенскую.

Таким образом, дефицит воды в азовских лиманах способен негативно сказаться на воспроизводстве рыб, в особенности таких видов, как судак и тарань.
Фото: Donday
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