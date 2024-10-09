Из-за коммунальной аварии сотни жителей Ростова остались без воды
Из-за коммунальной аварии сотни жителей Ростова остались без воды. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.
9 октября на водопроводных сетях по улице Новатора случился порыв. В результате ограничено холодное водоснабжение в границах: проспект Ленина – улица Новаторов, проспект Нагибина – переулок Автомобильный.
На месте аварии работают специалисты «АО Ростовводоканал». Ожидается, что холодная вода будет восстановлена к 18:00.