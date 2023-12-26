Из-за ямы на Доватора в Ростове несколько машин остались без колес

Фото: соцсети.

В Ростове несколько машин лишились колес из-за ямы на улице Доватора. Инциденты случились недалеко от кольца на улице Мадояна. Фото с места ЧП опубликовали утром 26 декабря.По словам местных жителей, из-за неровности побились несколько автомобилей. Рядом с самой ямой осталась покрышка.— Ямы по всему городу, Западный выезд — просто ужас. Малиновского в районе ГПЗ тоже жесть, — пишут в комментариях пользователи соцсети.Не лучше ситуация и в остальных районах донской столицы. Там горожане тоже жалуются на ямы. Ежегодно на ремонт дорог в Ростове выделяют десятки миллионов рублей бюджетных денег. В том числе эти средства поступают из налогов, которые платят горожане. Однако ситуация с качеством дорог не меняется уже долгие годы.