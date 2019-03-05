Из-за футбольного матча в Ростове ограничат движение



В районе «Ростов Арены» из-за футбольного матча ограничат движение транспорта. Игра состоится 10 марта.



Так, автомобили не смогут проехать с 12 до 18 часов по съезду с Южного подъезда к городу на улицу Магистральную от Южного подъезда до Левобережной улицы. С 16 до 18 часов закроют дорогу на Магистральной от Южного подъезда до Левобережной.



Также движение транспорта прекратят с 10 до 18 часов по автодороге западного и восточного пешеходно-транспортного проезда «Ростов Арены».