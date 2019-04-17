Из-за футбольного матча на подъездах к «Ростов-Арене» ограничат движение
На подъездах к «Ростов-Арене» ограничат движение в связи с проведением футбольного матча. Встреча «Ростова» и «Локомотива» состоится 24 апреля.
Так, по дороге съезда с Южного подъезда к Ростову на улицу Магистральную нельзя будет проехать с 16:30 до 23 часов.
Магистральную улицы от Левобережной до Южного подъезда перекроют с 21 до 23 часов.
Движение транспорта прекратят с 15 до 23 часов на западном и восточном пешеходно-транспортных проездах «Ростов-Арены».
Матч «Ростов» - «Локомотив» начнётся в 19 часов.