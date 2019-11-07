В Ростове в субботу ограничат движение вокруг «Ростов Арены»



Фото: goprosport.ru

На подъездах к «Ростов Арене» в субботу, 9 ноября, ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в ГУ МВД Ростовской области.



Ограничение вводится из-за футбольного матча, который состоится в этот же день. Так, проезд закроют на съезде с Южного подъезда к Ростову на улицу Магистральную от Южного подъезда до Левобережной. Запрет вводится с 14:00 до 20:30.



С 18:30 до 20:30 будет закрыта дорога по улице Магистральной от Южного подъезда до улицы Левобережной.



Кроме того, с 12:30 до 20:30 движение автомобилей прекратится по дорогам западного и восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона.



Напомним, 9 ноября ФК «Ростов» сыграет с «Тамбовом». Матч состоится в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры - в 16:30.