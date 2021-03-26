В Ростове из-за ДТП на Шеболдаева пять улиц сковали пробки

В Октябрьском районе Ростова образовались многокилометровые пробки из-за ДТП на Шеболдаева. Заторы сковали сразу пять улиц города 29 марта около 8:00.Пробка начинается на улице Вавилова, затем сливается с потоком машин с Дачной и перетекает в круговой съезд. Там, автомобилистов снова ждет парализованное движение. Сама авария произошла на улице Шеболдаева в районе пересечения с переулком Айвозовского. Из-за этого заторы образовались и на соседних улицах- Цезаря Куникова и Немировича-Данченко.Общая протяженность пробки примерно 2,5 километра.Чтобы проехать данное расстояние потребуется около получаса, поэтому водителям лучше заранее выбрать пути объезда.