Из-за ДТП в Октябрьском районе сразу пять улиц сковали пробки

В Октябрьском районе Ростова сразу пять улиц сковали многокилометровые пробки из-за ДТП. Происшествие случилось около 7:00 на пересечении улицы 56-й Армии и Стекольного переулка.Затрудненное движение берет свое начало на улице Таганрогской и тянется по Дачной, перетекая в 56-й армии. Встречный поток машин продвигается по Вавилова и заканчивается только после кольцевого съезда на Шеболдаева.Общая протяженность пробки около полутора километров. Чтобы преодолеть такое расстояние водителям понадобится примерно 30 минут. Поэтому лучше заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в заторе.