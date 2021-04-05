Из-за ДТП в Октябрьском районе сразу пять улиц сковали пробки
В Октябрьском районе Ростова сразу пять улиц сковали многокилометровые пробки из-за ДТП. Происшествие случилось около 7:00 на пересечении улицы 56-й Армии и Стекольного переулка.
Затрудненное движение берет свое начало на улице Таганрогской и тянется по Дачной, перетекая в 56-й армии. Встречный поток машин продвигается по Вавилова и заканчивается только после кольцевого съезда на Шеболдаева.
Общая протяженность пробки около полутора километров. Чтобы преодолеть такое расстояние водителям понадобится примерно 30 минут. Поэтому лучше заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в заторе.