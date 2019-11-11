Из-за аварии сотни жителей Ростова-на-Дону остались без воды и газа



Жители Ростова остались без воды и газа из-за аварии на трубопроводе. Поломка произошла в Ворошиловском районе города 12 ноября.



Коммунальщики прокладывали водопровод. Они не знали, что на месте работ под землёй проходит газовая труба. Как следствие, они не вызвали специалистов, которые бы указали, как правильно вести работы. В результате водоканальщики повредили газопровод, из-за чего жильцы десятков домов остались не только без воды, но и без газа.



Авария коснулась СНТ «Аэро», «Союз», «Орбита», «Южтехмонтаж-1», «Победа», «Гамма-Труд» и «Утро». Также на время изменили порядок работы котельной РК-4, которая отапливает дома в районе Темерника. Спустя время подачу воды возобновили. С газом же дела обстоят сложнее.



Как рассказали в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», ремонт планируют закончить к обеду 13 ноября. Затем они проведут проверку труб.